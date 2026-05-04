Bedrijfsomstandigheden in Duitse autosector verder verslechterd

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De bedrijfsomstandigheden in de Duitse auto-industrie zijn in april verder verslechterd, meldt het in München gevestigde onderzoeksinstituut Ifo. De Duitse autosector, de ruggengraat van de grootste economie van Europa, kampt al langer met een reeks uitdagingen, waaronder toenemende concurrentie uit China en een trage overgang naar elektrische voertuigen.

Ook de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die buitenlandse autofabrikanten wil dwingen om in de Verenigde Staten voertuigen te maken, drukken op de sector. De oorlog in Iran draagt ondertussen ook bij aan de problemen van Duitse fabrikanten, "waardoor de toch al verzwakte auto-industrie nog verder onder druk komt te staan", waarschuwt Anita Wölfl, industrie-expert van het Ifo-instituut.

De index voor het ondernemingsklimaat, die de bereidheid van ondernemingen om te investeren meet, daalde vorige maand naar min 23,8 punten, van min 19 ​​in maart. Dat betekent een verdere verslechtering van de graadmeter, die al negatief was.