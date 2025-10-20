ECONOMIE
Bedrijven investeren opnieuw minder

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 7:34
anp201025045 1
DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in augustus opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden 3,8 procent minder vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De daling volgt op een afname van de investeringen van 4 procent in juli.
Vooral in gebouwen en overig wegvervoer zoals vrachtauto's, opleggers en busjes werd minder geld gestoken dan een jaar eerder. In vliegtuigen en machines, waaronder defensiematerieel, werd echter meer geïnvesteerd.
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus had in 2025 een werkdag minder dan augustus 2024. Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor de investeringen in september minder ongunstig waren dan in augustus. Dat kwam volgens het statistiekbureau vooral doordat het oordeel van producenten over hun orderpositie minder negatief was.
