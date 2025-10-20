Genoeg vrijwilligers voor verkiezingsdag, maar soms met moeite

DEN HAAG (ANP) - De meeste gemeenten hebben genoeg vrijwilligers gevonden voor de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Maar in sommige gemeenten was het moeilijk om genoeg mensen te werven om overdag de kieslokalen te bemensen en om na afloop de stemmen te tellen. Dat komt naar voren uit een rondgang van het ANP langs ongeveer tweehonderd gemeenten.

De Groningse gemeente Eemsdelta zegt dat de bezetting van alle stembureaus rond is, maar "dit heeft meer moeite gekost dan vorige jaren. We merken dat men minder bereidwillig is om mee te helpen en dat de interesse achteruitgaat." Volgens de gemeente is de animo onder burgers "minimaal" en blijft het lastig om jongeren enthousiast te krijgen voor het werk. Dat ziet ook Best. De Brabantse gemeente kreeg genoeg aanmeldingen voor de stembureaus, maar noemt het "een uitdaging om ervoor te zorgen dat er een mix van verschillende leeftijden op het stembureau zit. Er zijn meer dan genoeg aanmeldingen in de leeftijd 65+, er melden zich significant minder inwoners die jonger zijn."

Ook in het Brabantse Boekel is de bezetting rond, maar op de reservelijst staan weinig namen. "We hopen van harte dat er geen griep uitbreekt. Het lijkt of het ieder jaar lastiger wordt om burgers te werven voor hulp bij verkiezingen." Hetzelfde probleem speelt in Harderwijk. De bemensing is rond, er zijn genoeg mensen die willen helpen, maar tegelijk "is er geen grote groep met reserveleden. Daarnaast begint de griepperiode. De ervaring leert dat er dan altijd mensen ziek worden en zich op het laatste moment afmelden." Ook Heerlen, Heemskerk, Kaag en Braassem en Roerdalen hebben weinig reserves achter de hand.

Animo neemt af

Bergen op Zoom zegt alle stembureauleden en tellers te hebben gevonden, en meldt dat er ook genoeg reserveleden zijn. "Wel merken we dat de animo voor het tellen van de stemmen en het op een reservelijst staan, afneemt." Geldrop-Mierlo beaamt dat. Die gemeente had snel genoeg leden en reserveleden voor de stembureaus gevonden, maar "we moeten herhaaldelijk extra oproepen doen om alle vacatures voor teller en reserveteller in te vullen".

Sinds het begin van deze eeuw waren er 29 landelijk gehouden verkiezingen: acht voor de Tweede Kamer, zes voor gemeenteraden, vijf voor het Europees Parlement, drie voor alleen de Provinciale Staten, een voor alleen de waterschappen, en drie gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen, evenals drie raadgevende referenda. De Kamerverkiezingen van 29 oktober zijn dus de dertigste landelijke gang naar de stembus deze eeuw.