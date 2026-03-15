Bedrijven roepen EU op tot afbouw van afhankelijkheid olie en gas

BRUSSEL (ANP) - Een groep van ruim twintig multinationals roept de Europese Unie op onmiddellijk meer werk te maken van het verduurzamen van de energievoorziening. Onder meer levensmiddelenconcern Unilever en techbedrijven Amazon, Microsoft en Google vinden dat de EU te afhankelijk is van geïmporteerde energie uit vooral olie en gas, met als gevolg de forse prijsstijgingen door de Iranoorlog. De bedrijven, verenigd in de Corporate Leaders Group Europe, willen dat in 2040 de helft van het energieverbruik elektrisch is.

Daarvoor moeten onder meer investeringsregels aantrekkelijker worden en het beleid voorspelbaarder. De constante veranderingen maken het volgens CLG Europe onzeker om in de energietransitie te investeren. Ook laat het hoogspanningsnet te wensen over, waarvoor de bedrijven vragen om modernisering. Energiebesparingsmaatregelen kunnen de vraag naar fossiele brandstoffen ook verminderen.

"Nu de geopolitieke spanningen en prijzen op de energiemarkt weer oplopen, kan de EU de gevaren van de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen niet negeren. Het versnellen van de energietransitie is een van de effectiefste manieren om de energiezekerheid van Europa te versterken, terwijl de concurrentiekracht van de industrie wordt verbeterd door stabielere en voorspelbare energiekosten", zegt CLG Europe-directeur Ursula Woodburn in een verklaring.

De bedrijven, waaronder ook Volvo en Coca-Cola, doen de oproep in aanloop naar de twaalfde editie van de Green Growth Summit, die maandag in Brussel wordt gehouden. Daar komen ook Europese klimaatministers en beleidsmakers van de EU op af.