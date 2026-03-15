Paralympische Spelen in Cortina beëindigd

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - De Paralympische Spelen van Milaan en Cortina zijn beëindigd met de sluitingsceremonie in Cortina d'Ampezzo. Jeroen Kampschreur en Lisa Bunschoten-Vos droegen de Nederlandse vlag het Cortina Curling Olympic Stadium binnen.

De Nederlandse atleten sloten de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina af met zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons. Daarmee eindigde Nederland als negende op de medaillespiegel en evenaarde het achttal van chef de mission Esther Vergeer het recordaantal van de Spelen van Pyeongchang in 2018.

Zeven van de acht Nederlandse atleten waren aanwezig bij de sluitingsceremonie in Cortina d'Ampezzo. Sportkoepel NOC*NSF liet vooraf weten dat er vanwege de aanwezigheid van Rusland en Belarus geen Nederlandse officials bij de sluitingsceremonie zouden zijn.