Trump: NAVO wacht 'zware' toekomst als landen niet helpen in Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich in een interview met de Financial Times dreigend uitgelaten tegenover de NAVO. Hij zei dat het bondgenootschap een "zware toekomst" wacht als NAVO-landen de Verenigde Staten niet te hulp schieten in Iran. Volgens de Britse zakenkrant eist Trump hulp van NAVO-bondgenoten bij het heropenen van de Straat van Hormuz.

"Het is niet meer dan logisch dat degenen die van de zeestraat profiteren, er ook voor zorgen dat daar niets slechts gebeurt", zei Trump in het interview. Hij stelde dat Europa en China, in tegenstelling tot de VS, sterk afhankelijk zijn van olie uit de Golfstaten. Iran heeft de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor olie, afgesloten in reactie op de aanvallen van Israël en de VS.

Op de vraag wat voor hulp de VS nodig heeft van bondgenoten, zei Trump te verwachten bij te springen met "wat er ook maar nodig is". Hij zei dat de VS de NAVO hebben geholpen met Oekraïne, terwijl dat land volgens hem "duizenden kilometers bij ons vandaan ligt". "Nu zullen we zien of ze ons ook helpen. Ik weet het niet zeker", aldus de Amerikaanse president.

In het interview, dat acht minuten duurde, zei Trump ook dat hij een geplande top met de Chinese president Xi Jinping later deze maand zou kunnen uitstellen als Beijing niet helpt bij het veiligstellen van de cruciale zeestraat.

The Wall Street Journal meldde dit weekend op basis van bronnen dat de Amerikaanse regering deze week zal aankondigen dat meerdere landen hebben ingestemd met de vorming van een coalitie die schepen escorteert door de Straat van Hormuz. Er is nog geen bevestiging van dat nieuws.