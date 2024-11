Oude tablets en laptops vaker naar recycling

DEN HAAG (ANP) - Oude tablets en laptops worden dit jaar vaker ingeleverd voor recycling dan twee jaar terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. Ook smartphones gaan vaker naar de recycling, al is de toename daar wel erg beperkt. Meestal verdwijnen ze thuis bijvoorbeeld in een la.

Volgens het statistiekbureau geeft 18 procent van de 16-plussers met een laptop aan zijn oude apparaat te hebben ingeleverd. Twee jaar terug was dit nog 15 procent. Bij tablets gaat het om een toename van 10 naar 13 procent.

Van de ondervraagden die een mobieltje of smartphone hebben of hebben gehad, gaf 55 procent aan hun oude apparaat thuis te bewaren. Bijna een kwart heeft het oude apparaat verkocht of weggegeven, en 14 procent leverde het in voor recycling.

Duurzaamheid

Uit de cijfers komt naar voren dat grotere apparaten zoals desktops vaker worden aangeboden voor recycling. Dit jaar zegt 36 procent van de desktopbezitters dit te doen, min of meer hetzelfde aandeel als bij de vorige peiling. Het CBS merkt verder op dat de 65-plussers hun apparatuur het vaakst recyclen. Dit jaar geeft 24 procent van de ondervraagden in die leeftijdscategorie aan hun oude mobieltjes ingeleverd te hebben, tegen 12 procent van de mensen jonger dan 65 jaar. Jongere mensen verkopen ze daarentegen vaker of geven ze vaker weg.

Bij het onderzoek is ook gevraagd naar het belang dat mensen hechten aan duurzaamheid bij de aanschaf van bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Maar daar valt op dat mensen dan toch meer naar de prijs, het merk of de technische prestaties van een nieuw apparaat kijken. Volgens het CBS spelen duurzaamheids- en milieuoverwegingen duidelijk een ondergeschikte rol.

Slechts 5 procent van de ondervraagden zou bij een aankoop erg letten op duurzaamheid zoals milieuvriendelijk materiaal of de mogelijkheid om het apparaat te repareren. Daarnaast kijkt ongeveer 10 procent naar het energieverbruik. Een terugneemservice, waarbij de verkoper het verouderde apparaat gratis inneemt of korting of extra garantie aanbiedt bij een volgende aankoop, is volgens de cijfers voor 2 procent van doorslaggevend belang.