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Bedrijven voelen gevolgen van lage waterstand door droogte

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 12:13
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ZOETERMEER (ANP) - Voor bedrijven die goederen willen laten vervoeren over water zijn de gevolgen van de droogte in Nederland "inmiddels goed voelbaar". Dat stelt evofenedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek. De lage waterstanden leiden tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en meer onzekerheid in de planning, stelt de organisatie.
"Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder laden. Om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren zijn dan meer schepen nodig, terwijl er juist minder capaciteit beschikbaar is", legt evofenedex uit. "Ook verderop in de keten ontstaan knelpunten, bijvoorbeeld wanneer lading uitwijkt naar de weg of het spoor en de druk daar toeneemt."
Door de lage waterstanden lopen inmiddels ook de wachttijden bij sluizen op en gelden op een aantal vaarwegen beperkingen, zoals de sluiting van het Twentekanaal voor scheepvaart. "Dit heeft directe gevolgen voor bedrijven die op vervoer over water leunen."
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