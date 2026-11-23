LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder, meldt S&P Global. Volgens de marktonderzoeker hielp een versnelling van de groei in Duitsland, de grootste economie van het eurogebied, een verdere krimp van de economische activiteit in Frankrijk te compenseren.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, kwam in november uit op een stand van 51,7, hetzelfde niveau als in oktober. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een kleine verbetering tot 51,9. Het cijfer wijst voor de vijfde achtereenvolgende maand op groei van de bedrijvigheid in de eurozone.

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global, wijzen de voorlopige cijfers in hoofdlijnen op een "aanhoudende, stabiele groei in de eurozone in november". Dit komt volgens hem overeen met een economische groei van bijna 0,3 procent in de eurozone in het vierde kwartaal van 2026.