JAKARTA (ANP/RTR) - Bij de brand in een snoepfabriek in Indonesië zaterdag zijn 24 mensen omgekomen. Dat meldde de adviseur van de president op het gebied van arbeidszaken, Said Iqbal.

Nog ongeveer dertig mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bij de fabriek, die op zo'n 50 kilometer ten westen van Jakarta ligt, nog op zoek naar de vermisten. 29 mensen zijn uit het puin gered, van wie er volgens de reddingsdienst vijf in het ziekenhuis liggen.

De geborgen slachtoffers konden niet visueel geïdentificeerd worden door de impact van de brand. Het DNA-onderzoek is in gang gezet, maar kan nog weken duren.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Uit voorlopige rapporten blijkt dat de oorzaak mogelijk kortsluiting was in een airconditioner, aldus Iqbal. Ook wordt onderzoek gedaan naar de veiligheidsprotocollen van de fabriek.