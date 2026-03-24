ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bedrijvigheid in eurozone stagneert door oorlog in Midden-Oosten

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 10:43
LONDEN (ANP/RTR) - De groei van de economische bedrijvigheid in de eurozone is in maart bijna tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global stagneerde de groei doordat nieuwe orders, een belangrijke indicator voor de vraag, voor het eerst in acht maanden daalden, voornamelijk door zwakte in de dienstensector.
De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde deze maand naar 50,5, van 51,9 in februari. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit ligt daarmee op het laagste niveau in tien maanden. Economen hadden gerekend op een kleinere afname tot 51,0.
Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global, wijzen de voorlopige cijfers van de eurozone op het gevaar van stagflatie, omdat de oorlog in het Midden-Oosten de prijzen sterk opdrijft en de groei afremt. Stagflatie is een pijnlijke economische situatie waarin de economie niet groeit, maar het leven wel duurder wordt.
loading

POPULAIR NIEUWS

552164-552795

Schokkende beelden: Afrikaan krijgt landmijn omgebonden en moet kamikaze richting Oekraïense frontlijn

228796986_m

Zo maak je vrienden: onderzoekers komen met interessante nieuwe details

shutterstock_2714800497

Slapen met of zonder kussen? Dit is wat artsen adviseren

ms-assortedbreads-getty-89d01d67359842e89d41222a3a344b3c

Welk brood is echt gezond? Voedingsdeskundigen tippen 6 broodsoorten

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

Kritiek zwelt aan: Rutte is geen NAVO‑chef, maar Trumps campagnemanager

125036919_m

Zo maak je je fiets in tien minuten veiliger – en voorkom je de domste fouten die fietsenmakers elke dag zien.

Loading