Bedrijvigheid in eurozone stagneert door oorlog in Midden-Oosten

LONDEN (ANP/RTR) - De groei van de economische bedrijvigheid in de eurozone is in maart bijna tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global stagneerde de groei doordat nieuwe orders, een belangrijke indicator voor de vraag, voor het eerst in acht maanden daalden, voornamelijk door zwakte in de dienstensector.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde deze maand naar 50,5, van 51,9 in februari. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit ligt daarmee op het laagste niveau in tien maanden. Economen hadden gerekend op een kleinere afname tot 51,0.

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global, wijzen de voorlopige cijfers van de eurozone op het gevaar van stagflatie, omdat de oorlog in het Midden-Oosten de prijzen sterk opdrijft en de groei afremt. Stagflatie is een pijnlijke economische situatie waarin de economie niet groeit, maar het leven wel duurder wordt.