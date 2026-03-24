ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verklaring Ronnie Flex besproken in hoger beroep Ali B

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 10:44
AMSTERDAM (ANP) - Tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak tegen Ali B is onder meer de nieuwe verklaring van rapper Ronnie Flex besproken. Hij verklaarde bij de onderzoeksrechter van het hof dat hij zich niet kan herinneren dat hij het woord verkrachting heeft gehoord tijdens een schrijverskamp in Heiloo in 2018. Het woord is ook niet gezegd, reageerde Ali B dinsdag.
De verklaring van Ronell Plasschaert, zoals Ronnie Flex eigenlijk heet, speelt een rol bij de beschuldiging van verkrachting van de vrouw die als eerste aangifte deed. Zij stelt in haar aangifte dat Ali B zijn vingers zonder toestemming bij haar naar binnen bracht, terwijl ze orale seks met Ronnie Flex had.
In zijn verklaring spreekt Ronnie Flex van "een akkefietje". Maar hij hoorde de vrouw niet het woord verkrachting gebruiken. Ali B stelt dat het moeilijk te geloven is dat Ronnie Flex niets gemerkt zou hebben als dit daadwerkelijk was gebeurd. "Als je oraal bevredigd wordt en je hoort het woord verkrachting, moeten alle alarmbellen afgaan."
loading

Loading