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Bedrijvigheid industrie opnieuw flink gegroeid, signaleert Nevi

Economie
door anp
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ZEIST (ANP) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in oktober fors doorgegroeid, constateert de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Hoewel de groei kleiner was dan de maand ervoor, was de productiestijging volgens een peiling van de organisatie fors en een van de grootste in meer dan vierenhalf jaar.
Door de opmars van kunstmatige intelligentie gaat het de laatste tijd heel goed met chipmachinefabrikant ASML en andere hightechbedrijven. Daardoor is de productie in de Nederlandse industrie dit jaar flink aangetrokken, bleek ook al uit eerdere gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Nevi peilt elke maand bij bedrijven hoe het gaat met de nieuwe orders, productieomvang, werkgelegenheid, levertijden en de voorraad ingekochte materialen. Dit geeft de organisatie weer in een indexcijfer. Dit kwam voor oktober uit op 55,0 wat wijst op een duidelijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector. Een niveau boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp.
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