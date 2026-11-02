Topman NN Group Knibbe gaat naar beursbedrijf Euronext

AMSTERDAM (ANP) - Topman David Knibbe van de grote Nederlandse verzekeraar NN Group stapt over naar het Europese beursbedrijf Euronext, de uitbater van de aandelenmarkten in onder meer Amsterdam, Brussel, Milaan en Parijs. Hij neemt bij Euronext de hoogste functie over van Stéphane Boujnah, die in mei aftreedt.

Knibbe geeft sinds 2019 leiding aan NN Group met merken als Nationale-Nederlanden, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank en OHRA. Hij zal bij het verzekeringsconcern worden opgevolgd door Tjeerd Bosklopper, die als zijn opvolger is voorgedragen door de raad van commissarissen van NN Group.

Euronext zegt dat Knibbe veel ervaring met zich meebrengt in een zeer gereguleerde industrie en goed is gepositioneerd om het bedrijf door de volgende fase van strategische groei te loodsen. Knibbe zal in zijn nieuwe functie gevestigd zijn in Parijs. Boujnah is sinds 2015 de topman van Euronext.