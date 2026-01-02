ECONOMIE
Bedrijvigheid Nederlandse industrie groeit iets minder sterk

Economie
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 7:52
anp020126054 1
ZEIST (ANP) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft in december een iets minder sterke groei laten zien dan in november. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse meting naar de industriële activiteit. Volgens de onderzoekers was er een minder grote groei van het aantal nieuwe orders, wat zorgde voor een daling van de productieomvang.
Volgens het onderzoek was er een lagere internationale verkoop, wat drukte op de productie. De Nevi zegt dat de industrie daarmee het jaar op een "iets zwakkere noot" heeft afgesloten. Ondanks de productiedaling nam de werkgelegenheid in de industrie opnieuw toe en verbeterde het vertrouwen van fabrikanten voor het komende jaar, aldus de organisatie.
De inkoopmanagersindex van de Nevi, de graadmeter die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor december uit op een stand van 51,1. Dat was 51,8 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer wijst op groei van de bedrijvigheid. Een stand daaronder betekent krimp.
