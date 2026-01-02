China heft belasting op condooms om geboortecijfer aan te jagen

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft per 1 januari een einde gemaakt aan zijn jarenlange belastingvrijstelling op voorbehoedsmiddelen, in een nieuwe poging om het dalende geboortecijfer in het Aziatische land aan te jagen. Condooms en anticonceptiepillen worden voortaan belast met een btw-tarief van 13 procent, het standaardtarief voor de meeste consumentengoederen.

Deze stap komt op een moment dat de regering in Beijing worstelt om de geboortecijfers in de op een na grootste economie ter wereld te verhogen. De bevolking van China daalde in 2024 voor het derde achtereenvolgende jaar. Experts waarschuwen dat deze trend zich zal voortzetten.