Wielrenster Kool sprint naar zege in Scheldeprijs

SCHOTEN (ANP) - Charlotte Kool heeft de Scheldeprijs gewonnen. In het Belgische Schoten sprintte de Nederlandse wielrenster van Fenix-Deceuninck naar de zege voor haar landgenoot Nienke Veenhoven en de Italiaanse Elisa Balsamo. De afgelopen drie jaar werd Kool telkens tweede in de Scheldeprijs, een keer achter Balsamo en twee keer achter Lorena Wiebes.

Het is de tweede zege van het seizoen voor de 26-jarige Kool. Op 2 kilometer van de eindstreep was er een valpartij in het peloton, waardoor in een uitgedunde groep om de overwinning werd gesprint.