Belastingdienst kreeg eerste aangifte al na dik 2 minuten binnen

DEN HAAG (ANP) - Bij de Belastingdienst was het zondag meteen druk, nu mensen weer hun aangifte voor de inkomstenbelasting kunnen doen. De fiscus kreeg de eerste aangifte vannacht al binnen na 2 minuten en 23 seconden. Vorig jaar was dit na 4 minuten en 24 seconden.

Het eerste uur kwamen er bijna 17.000 aangiften binnen, tegen 35.000 vorig jaar. Dat dit er minder waren dan vorig jaar, heeft volgens een woordvoerster te maken met een "klein opstartprobleem". Door de drukte waren de servers overbelast. Vervolgens moesten de servers in het eerste uur worden herstart.

Daarna kwam de aangiftestroom weer goed op gang. Om 07.00 uur had de Belastingdienst al 77.000 aangiften ontvangen.

706.000 aangiften

Waarschijnlijk loopt het aantal aangiftes de rest van zondag nog verder op. Vorig jaar werden er ruim 706.000 aangiften gedaan op de eerste dag.

In totaal hebben ruim 9,6 miljoen particulieren en ondernemers de afgelopen weken een blauwe envelop ontvangen met de oproep aangifte voor de inkomstenbelasting over 2025 te doen. Dat kan nog tot 1 mei.