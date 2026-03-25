Beleggers in New York hopen op einde oorlog, zetten beurzen hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met bescheiden winsten gesloten. Optimisme over de mogelijkheden voor een einde aan de oorlog in Iran zorgde ervoor dat beleggers weer geld staken in aandelen. De olieprijzen daalden licht.

De S&P 500 eindigde 0,5 procent hoger op 6591,90 punten. De Dow-Jonesindex won 0,7 procent tot 46.429,49 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 21.929,83 punten.

Een vat Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 102,77 dollar. Amerikaanse olie daalde 1,5 procent in prijs tot 91,01 dollar per vat.

Productieve gesprekken

De hoop bij beleggers op een einde aan de oorlog volgt op beweringen van het Witte Huis dat de VS productieve gesprekken voeren met Iran. Dat land reageerde tot dusver negatief op de Amerikaanse voorstellen en kwam met eigen voorwaarden voor een einde aan de oorlog.

Volgens marktstrateeg Elias Haddad van vermogensbeheerder BBH positioneren beleggers zich voor een mogelijke oplossing voor het conflict. "Uiteindelijk bepaalt Irans antwoord op de de-escalatiepoging van de VS of de ergste paniek achter ons ligt of nog moet komen", zei hij tegen persbureau Bloomberg.

ARM Holdings

Chipontwikkelaar ARM Holdings was een opvallende winnaar. Het bedrijf werd ruim 16 procent meer waard na de bekendmaking dat ARM zelf halfgeleiders gaat produceren. Meta, het moederbedrijf van Facebook, wordt de eerste grote klant die de AI-chips koopt.

Destiny Tech100 (plus 15 procent) ging ook hard omhoog door berichten in Amerikaanse media dat SpaceX mogelijk deze week naar de beurs gaat. De investeerder heeft een belang in het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. SpaceX zou bij de beursgang 75 miljard dollar willen ophalen.

JetBlue

Luchtvaartmaatschappij JetBlue won ruim 13 procent na overnamegeruchten. De budgetvlieger onderzoekt de mogelijkheden om te worden overgenomen, berichtte nieuwssite Semafor. Daarbij zou onder andere worden gedacht aan een combinatie met United Airlines, Alaska Air of Southwest Airlines.

De euro daalde 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1558 dollar waard.