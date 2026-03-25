Haaksbergse raad stemt in met criteria asielopvang na referendum

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 21:43
HAAKSBERGEN (ANP) - Een meerderheid van de Haaksbergse gemeenteraad heeft er vertrouwen in dat het asielreferendum in de Twentse gemeente rechtmatig is verlopen en stemt in met een lijst criteria die gaat gelden bij de locatiekeuze voor asielopvang.
Afgelopen woensdag konden inwoners van Haaksbergen stemmen over de manier waarop 129 asielzoekers zullen worden opgevangen in de gemeente. Het referendum bestond uit vier vragen over criteria voor de locatie. De uitslag laat zien dat een meerderheid van de kiezers de opvang het liefst ziet op één centrale locatie in een "drukkere omgeving", dus een plek waar meer mensen wonen.
Het referendum is niet bindend, wat betekent dat de gemeente niet verplicht is om de uitkomst over te nemen. De raad stemde woensdag in met een voorstel waarin onder meer staat dat veiligheid cruciaal is in de keuze voor een locatie en dat die locatie beschikbaar moet zijn wanneer het COA die nodig heeft. De locatie moet vijf jaar beschikbaar zijn.
Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

'Ali, je bent een roofdier, je bent ziek.'

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

