Tennisster Rybakina in drie sets naar halve finales Miami

Sport
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 21:08
MIAMI (ANP) - Tennisster Elena Rybakina is doorgedrongen tot de halve finales van het toernooi van Miami. De Kazachse nummer 2 van de wereldranglijst versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 2-6 6-3 6-4.
Rybakina treft in de halve finales de winnares van de partij tussen de Belarussische titelverdedigster Aryna Sabalenka en Hailey Baptiste uit de Verenigde Staten. Sabalenka, de mondiale nummer 1, won vorig jaar de finale van Pegula.
Rybakina, de winnares van de Australian Open in januari, kende een moeilijke start tegen Pegula. Ze verloor de eerste vier games van de nummer 5 van de wereld en kon de schade niet meer herstellen in de eerste set. De Kazachse had daarna in de tweede en derde set genoeg aan een break om alsnog de winst binnen te halen.
