Beleggers in New York schrikken van stijging producentenprijzen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen aan de handelsdag begonnen. Beleggers schrokken van de sterk gestegen producentenprijzen, die aangeven welke afzetprijzen fabrikanten voor hun producten vragen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen hard gestegen en producenten rekenen dit door in hun verkoopprijzen. Dat kan de inflatie aanwakkeren, wat doorgaans slecht valt bij beleggers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent lager op 49.526 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 7392 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 26.120 punten. Dinsdag waren er ook overwegend minnen na een hoger dan verwacht cijfer over de inflatie in de Verenigde Staten.

De afzetprijzen van producenten in de VS stegen in april met 6 procent op jaarbasis, tegen 4 procent in maart. Dat is de sterkste stijging sinds 2022 en een grotere toename dan verwacht.