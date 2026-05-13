Iran laat bekende mensenrechtenadvocaat vrij

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft woensdag de bekende mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh op borgtocht vrijgelaten. Haar dochter heeft dat bekendgemaakt. Sotoudeh werd op 1 april opgepakt.

Het is niet duidelijk waarvan ze wordt verdacht. Sotoudeh is al meermaals aangehouden geweest. Ze heeft voor haar werk meerdere prijzen gewonnen, waaronder de Sacharovprijs van het Europees Parlement in 2012. Haar echtgenoot Reza Khandan wordt sinds december 2024 vastgehouden in een Iraanse gevangenis.

Sotoudehs vrijlating volgt kort na die van Narges Mohammadi, die in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en voor haar inzet voor mensenrechten. Mohammadi kwam zondag vrij en werd opgenomen in het ziekenhuis. Haar aanhangers vreesden voor het leven van Mohammadi, die al langer kampt met een slechte gezondheid.