Beleggers juichen na uitspraak Trump over naderend einde oorlog

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 21:22
anp090326198 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen maakten maandag in de laatste handelsuren een opmerkelijke ommezwaai en sloten in de plus. Dat gebeurde nadat president Donald Trump had gezegd dat de oorlog tegen Iran binnenkort voorbij is. "Ik denk dat de oorlog zo goed als voorbij is", zei Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS. De Amerikanen en de Israëliërs lopen volgens hem "heel ver op schema" met hun luchtaanvallen.
De woorden van Donald Trump werden door beleggers met gejuich ontvangen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 47.740,74 punten. Bij de opening verloor de toonaangevende beursindex nog bijna 2 procent. De breder samengestelde S&P 500-index herstelde 0,8 procent op 6795,99 punten. Techbeurs Nasdaq won 1,4 procent op 22.695,95 punten.
Eerder op de dag maakten beleggers zich nog grote zorgen over de stijgende olieprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. De hogere energiekosten dreigen de inflatie weer aan te jagen, de economische groei af te remmen en de winsten van veel bedrijven onder druk te zetten.
