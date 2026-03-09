ECONOMIE
Eurogroep: EU moet voorbereid zijn op lange periode instabiliteit

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 21:19
anp090326197 1
BRUSSEL (ANP) - De EU moet voorbereid zijn op een langere periode van instabiliteit met "mogelijke verstoringen in de scheepvaart, stijgingen van de energieprijzen en gevolgen voor de inflatie". Dat zei de voorzitter van de Eurogroep, Kyriakos Pierrakakis, maandagavond na afloop van de vergadering van de EU-ministers van Financiën van de eurolanden.
De Europese economie heeft volgens hem wel de capaciteit en de veerkracht om tijdelijke schokken op te vangen. Maar de EU kan niet in een constante modus van crisismanagement blijven, voegde hij eraan toe. "De Europese strategie moet verder reiken dan de crisis van het moment."
De instabiliteit in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne laten zien hoe kwetsbaar de energiemarkten zijn, zei Pierrakakis. De ministers hebben in hun vergadering de noodzaak benadrukt om gecoördineerd te blijven handelen, zei hij. "Dat is van belang voor de bescherming van onze burgers en onze bedrijven."
