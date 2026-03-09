Weer dichte mist in noordwesten, hinder voor verkeer

DE BILT (ANP) - In het Waddengebied, Friesland en in de kop van Noord-Holland komt dichte mist voor. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn, meldt het KNMI. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden.

In het gebied is code geel van kracht tot dinsdagochtend. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten in het noorden alvast voor de mist. "Wanneer dit de komende nacht zich uitbreidt, kunnen bepaalde spitsstroken morgenochtend niet geopend worden. Houd dan rekening met een drukke(re) spits."

Het KNMI heeft de afgelopen dagen al meerdere keren code geel afgegeven voor mist in delen van het land. Maandagochtend leidde de mist tot vertragingen en vluchtuitval op Schiphol.