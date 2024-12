Beleggers kijken in nieuwe beursweek uit naar rentebesluit Fed

AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe beursweek staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag wordt duidelijk of de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de Verenigde Staten verder omlaag brengen. Kenners verwachten dat de inflatie daarvoor laag genoeg is.

ING-econoom James Knightley rekent bijvoorbeeld op een nieuwe renteverlaging met een kwartprocentpunt. Maar hij voorziet in de toelichting van woensdag wel een voorzichtig verhaal van de Fed als het gaat om volgend jaar. "Met de hardnekkige inflatie en president-elect Trump die de Amerikaanse economische groei wil versterken, zal de Fed waarschijnlijk een voorzichtiger profiel voor renteverlagingen in 2025 aangeven."

Het belangrijkste rentetarief in de eurolanden werd donderdag al met een kwart procentpunt verlaagd. Met de lagere rente wil de Europese Centrale Bank (ECB) de kwakkelende economie ondersteunen. De centrale bank verlaagde donderdag tevens de groeiverwachtingen voor de eurozone voor dit jaar en komende jaren, mede door de zwakte in de Europese industrie.

Politieke ontwikkelingen

In deze laatste volledige beursweek voor kerst staan ook nog kwartaalresultaten op de planning van grote bedrijven als koeriersconcern FedEx en sportartikelenfabrikant Nike. Daarnaast komen er onder meer cijfers naar buiten over het ondernemersvertrouwen in de omvangrijke Duitse economie.

Verder houden beleggers grote politieke ontwikkelingen in de gaten. Het parlement van Zuid-Korea schorste zaterdag president Yoon Suk-yeol, omdat hij anderhalve week geleden de militaire noodtoestand uitriep. De centrale bank van Zuid-Korea heeft beloofd alles te doen wat binnen zijn macht ligt om de rust te bewaren op de financiële markten in het Aziatische land.

Dit weekend werd kredietbeoordelaar Moody's daarnaast negatiever over de staatsfinanciën van Frankrijk. Het ratingbureau verlaagde het rapportcijfer voor de Franse financiële gezondheid om de politieke crisis in het land. Die zit maatregelen dwars die de overheidsbegroting op orde moeten brengen, stelde Moody's. Eerder deze maand stapte de Franse premier Michel Barnier op na een motie van wantrouwen in het parlement. Experts van Moody's denken dat zijn opvolger, de door president Emmanuel Macron benoemde François Bayrou, met noodgrepen nog wel een regering kan vormen in 2025.