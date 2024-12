AMSTERDAM (ANP) - Marathonschaatsster Marijke Groenewoud heeft de eerste editie van de marathonreeks Vier van Noord-Holland op overtuigende manier gewonnen. De 25-jarige Friezin van AH-Zaanlander won in Amsterdam de vierde en afsluitende wedstrijd nadat ze de andere drie marathons in Alkmaar, Hoorn en Haarlem in de afgelopen dagen al had gewonnen.

Op de Jaap Edenbaan sprintte Groenewoud opnieuw onbedreigd naar de zege. Haar teamgenote Bente Kerkhoff werd tweede, Esther Kiel eindigde als derde.