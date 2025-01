25 zetels netto verlies voor de Schoof-coalitie. ‘De kiezer wil dit’?

Week na week krimpt de aanhang van de coalitiepartijen van het kabinet-Schoof. Van de 88 zetels die de 4 partijen behaalden bij de verkiezingen in november 2023 zijn er nog 63 over; een verlies van 25 zetels. Zelfs met steun van de extreem-rechtse partijen die geen deel uitmaken van de regering - SGP, Ja21 en FvD - is er geen meerderheid meer. Rechts en extreemrechts hebben volgens de peiling 74 zetels.

VVD, NSC en BBB dalen al veel langer, maar nu verliest ook de PVV-aanhang. Bij de verkiezingen kreeg Wilders 37 zetels, tijdens de formatie stond hij zelfs even op 50 zetels, maar nu zijn het er 34.

Ook de waardering voor het kabinet is heel klein. Direct na het uitkomen van het regeerprogramma (13 september 2024) is door het bureau van Maurice de Hond naar het oordeel over het kabinet gevraagd. Dat is nu herhaald. In september was nog 42% positief over het kabinet. Dat is inmiddels gedaald naar 28%. 72 procent is niet positief.

De slechte peilingen staan een val van het kabinet vooralsnog in de weg. Geen van de 4 coalitiepartijen heeft iets te winnen met nieuwe verkiezingen.