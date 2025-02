Beleggers zetten Heineken flink hoger na jaarcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Heineken was woensdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel meer dan 11 procent hoger nadat de brouwer jaarcijfers naar buiten had gebracht die de verwachtingen overtroffen en een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro had aangekondigd. Op het Damrak werden ook de cijfers verwerkt van ABN AMRO, Randstad en Ahold Delhaize.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 941,58 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 0,2 procent tot 848,72 procent. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.

ABN AMRO won bijna 2 procent. De bank is erin geslaagd zijn rente-inkomsten vorig jaar op te voeren tot 6,5 miljard euro, ondanks dat de Europese Centrale Bank (ECB) bezig is met het verlagen van de rentes. De nettowinst is wel gedaald.

Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize leverde ruim 4 procent in. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, bol, Etos en Gall & Gall, zag zijn verkopen in het vierde kwartaal van vorig jaar amper groeien. Dit was voornamelijk te wijten aan een omzetdaling in de Verenigde Staten, waar het bedrijf ongeveer twee derde van zijn inkomsten genereert.

Uitzendconcern Randstad (min 4,8 procent) heeft in 2024 lagere resultaten in de boeken gezet door de afkoelende arbeidsmarkt in veel landen waar het bedrijf actief is. Door de zwakkere economie zijn bedrijven terughoudender geworden met het aannemen van tijdelijk personeel.