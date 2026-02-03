België: Ryanair moet stoppen met 'illegale' verkooppraktijken

BRUSSEL (ANP) - Een Belgische rechtbank heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair bevolen binnen drie maanden te stoppen met verschillende commerciële praktijken die als illegaal zijn bestempeld. Anders riskeert het bedrijf financiële sancties, blijkt uit een kopie van het vonnis in handen van persbureau AFP.

Volgens de rechtbank gaat het om praktijken zoals klanten onder druk zetten om snel te boeken door te zeggen dat vluchten bijna vol zijn. Ook biedt Ryanair bundels voor stoelkeuze, bagage en andere diensten aan zonder de prijs van elk onderdeel duidelijk te vermelden.

De prijsvechter verwelkomde het vonnis echter, omdat de rechtbank veel van de andere claims van consumentenorganisatie Test-Aankoop verwierp. Het bedrijf is vooral blij dat de Brusselse rechtbank oordeelde dat het is toegestaan extra kosten te rekenen voor handbagage, een praktijk die Europese wetgevers juist zouden willen verbieden.

Boete

"Wij verwelkomen dit duidelijke en uitgebreide vonnis, dat bevestigt dat Ryanairs handbagagebeleid volledig in overeenstemming is met de EU-wetgeving", aldus marketingdirecteur Dara Brady. Test-Aankoop had meer dan tien praktijken op Ryanairs website en mobiele app aangewezen die zij als "misleidend, agressief of oneerlijk" beschouwde.

Als Ryanair de verboden praktijken niet binnen drie maanden staakt, riskeert de luchtvaartmaatschappij een boete van 5000 euro per overtreding per dag, staat in het vonnis.