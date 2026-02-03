ECONOMIE
Celstraf voor twee Zweden na aanslag op ambassade Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 17:31
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Twee jonge Zweden zijn in Denemarken veroordeeld voor de aanslag in oktober 2024 op de Israëlische ambassade in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Een 18-jarige kreeg twaalf jaar gevangenisstraf en een 21-jarige veertien jaar. Zij waren schuldig bevonden aan terrorisme.
De twee, die destijds 16 en 18 jaar waren, gooiden handgranaten. De jongste, die in Zweden wordt vervolgd voor het schieten op de Israëlische ambassade in Stockholm, gaf toe lid te zijn van het criminele netwerk Foxtrot dat hem tijdens zijn middelbare schooltijd had gerekruteerd.
Het netwerk handelde als de gewapende tak van een Midden-Oosterse terroristische organisatie in Denemarken die de Israëlische ambassade als doelwit van de aanslag had aangewezen, aldus de officier van justitie. Volgens de Zweedse autoriteiten rekruteert Iran Zweedse criminelen voor gewelddadige acties tegen Israël.
Bij de aanslag werd het terras van een huis naast de diplomatieke missie beschadigd. Niemand raakte gewond.
