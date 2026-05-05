ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische supers mogen volgend jaar weer sigaretten verkopen

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 9:21
anp050526085 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Belgische supermarkten mogen volgend jaar weer sigaretten verkopen. Volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke legt zich volgens Belgische media neer bij een uitspraak hierover van het Grondwettelijk Hof over het tabaksverbod.
In België mogen winkels groter dan 400 vierkante meter sinds april vorig jaar geen tabaksproducten meer verkopen. Voor kleinere winkels kwam er alleen een zogenoemd uitstalverbod.
Belangenorganisatie Buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris stapten vervolgens naar de rechter om het verkoopverbod aan te vechten. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de opdeling van de regering tussen grote en kleine voedingswinkels discriminerend en daarmee onwettig is.
Nederland
De regering kreeg tot 1 januari 2027 om een nieuwe en betere wet te maken. Maar Vandenbroucke heeft besloten dit niet te doen.
In Nederland mogen supermarkten sinds 1 juli 2024 geen tabak meer verkopen. In tankstations, gemaks- en speciaalzaken mag dat nog wel, al wil de overheid de verkoop in de toekomst verder beperken.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

ratten-in-amsterdam

Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

187889775_m

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

Loading