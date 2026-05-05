Belgische supers mogen volgend jaar weer sigaretten verkopen

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Belgische supermarkten mogen volgend jaar weer sigaretten verkopen. Volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke legt zich volgens Belgische media neer bij een uitspraak hierover van het Grondwettelijk Hof over het tabaksverbod.

In België mogen winkels groter dan 400 vierkante meter sinds april vorig jaar geen tabaksproducten meer verkopen. Voor kleinere winkels kwam er alleen een zogenoemd uitstalverbod.

Belangenorganisatie Buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris stapten vervolgens naar de rechter om het verkoopverbod aan te vechten. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de opdeling van de regering tussen grote en kleine voedingswinkels discriminerend en daarmee onwettig is.

Nederland

De regering kreeg tot 1 januari 2027 om een nieuwe en betere wet te maken. Maar Vandenbroucke heeft besloten dit niet te doen.

In Nederland mogen supermarkten sinds 1 juli 2024 geen tabak meer verkopen. In tankstations, gemaks- en speciaalzaken mag dat nog wel, al wil de overheid de verkoop in de toekomst verder beperken.