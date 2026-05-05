Nederland geeft overtollige gevangenisbussen aan Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Twintig Nederlandse gevangenisbussen krijgen een tweede leven in Oekraïne. Het gevangeniswezen in het Oost-Europese land staat door de oorlog met Rusland onder druk en heeft de voertuigen nodig om het werk te blijven uitvoeren. Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) heeft de eerste vier bussen in Lviv overgedragen.

"Oekraïne heeft door de oorlog tekort aan vrijwel alles", zegt Van Bruggen. "Ook aan materieel om hun gevangenissen te laten draaien. Door gevangenisbussen te doneren, ondersteunen we Oekraïne op een praktische manier en zorgen we ervoor dat Oekraïne hun samenleving, ook in oorlogstijd, veilig kan houden."

Oekraïne had zelf in Europees verband om hulp gevraagd wegens een tekort aan transportcapaciteit voor gevangenen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had nog twintig bussen staan die technisch nog in orde zijn, maar niet langer worden gebruikt.