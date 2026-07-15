Ben & Jerry's Foundation dreigt te stoppen na einde financiering

SOUTH BURLINGTON (ANP) - De Ben & Jerry's Foundation zegt aan het eind van 2026 te stoppen met zijn activiteiten. De financiering van de stichting is volgens het bedrijf stopgezet door The Magnum Ice Cream Company, het moederbedrijf van Ben & Jerry's. Het besluit tot stoppen van de financiering wordt nog wel aangevochten via een juridische procedure door de stichting.

De stichting achter het ijsmerk financiert projecten die zich inzetten voor onder meer milieubescherming en mensenrechten. De stichting werd gefinancierd door Ben & Jerry's en later door moederbedrijven van het merk. "Deze opschorting van de activiteiten aan het einde van het jaar volgt op het stopzetten van de financiering van de stichting in april 2025", aldus de stichting, die de financiering "essentieel" noemt.

De relatie tussen Magnum en Ben & Jerry's is al jaren moeizaam. De oprichters van het ijsmerk zijn sinds 2021 in conflict met toenmalig eigenaar Unilever en opvolger Magnum.

Het ANP heeft Magnum om een reactie gevraagd.