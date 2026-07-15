ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Woningen in brand aan Matkopsingel in Nieuwegein

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 16:57
anp150726176 1
NIEUWEGEIN (ANP) - Aan de Matkopsingel in Nieuwegein staan drie huizen in brand. Het gaat om woningen met een houtskeletconstructie, meldt de veiligheidsregio. Daardoor kan de brand zich snel ontwikkelen. Rond 16.30 uur was de brand nog niet onder controle.
De brand is volgens een woordvoerder ontstaan in één woning en daarna overgeslagen naar twee naastgelegen woningen. De prioriteit van de brandweer is om verdere verspreiding tegen te gaan. De woordvoerder gaat ervan uit dat er geen gewonden zijn.
De brandweer stelde vast dat de brand buiten is ontstaan, zich via de houten gevels heeft verspreid en naar binnen is geslagen. Delen van woningen zijn ingestort, waaronder plafonds en binnenwanden.
Veel materieel
Negen woningen zijn als gevolg van de brand ontruimd. Bewoners van zeven woningen kunnen voorlopig niet terug naar huis en worden door de gemeente opgevangen in een school.
De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Omwonenden wordt gevraagd uit de directe omgeving van de brand weg te blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

159093587_m

Voelt 30 graden in Nederland écht warmer dan 35 graden in Spanje?

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

179533044_m

Route du Soleil dicht: dit kost omrijden

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

Loading