Nederlandse start-up voor CO2-verwijdering komt in Britse handen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlandse start-up Carbyon komt in Britse handen. Het bedrijf, dat een technologie heeft ontwikkeld die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt en een testlocatie in Eindhoven heeft, wordt overgenomen door zijn concurrent Airhive uit Londen.

Het is niet bekend hoeveel geld met de overname gemoeid is. Met de deal ontstaat volgens het Britse bedrijf een van de grootste Europese spelers op het gebied van direct air capture (DAC), een machine die CO2 direct uit de lucht haalt.

"Marktschommelingen hebben de noodzaak tot consolidatie onderstreept", meldt Airhive dinsdag. De sector voor CO2-verwijdering bereikt op dit moment de fase van commercialisering. Maar de vraag naar DAC en andere technologieën om koolstofdioxide uit de lucht te halen en de politieke steun ervoor zijn minder voorspelbaar geworden. De Amerikaanse overheid heeft de steun voor dit soort technologieën teruggeschroefd en private investeerders richten zich tegenwoordig meer op AI.