Vanaf 1 januari 2027 betaalt een werkgever 12 procent extra belasting over de cataloguswaarde van elke benzine-, diesel- of hybride leaseauto die een werknemer ook privé mag gebruiken. Bij een auto van €50.000 is dat €6.000 per jaar erbij, volledig voor rekening van de werkgever. Het is een van de grootste fiscale wijzigingen voor werkend Nederland, en over vijf dagen worden op Prinsjesdag de definitieve details gepresenteerd.

Wat is de pseudo-eindheffing?

De extra belasting heet officieel de pseudo-eindheffing en is vorig jaar op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2026. De heffing bedraagt 12 procent van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en bpm) en komt bovenop de bestaande bijtelling voor privégebruik die de werknemer al betaalt, zo blijkt onder meer uit een overzicht van belastingadvieskantoor Moore MKW, dat de maatregel noemt als een van de belangrijkste verwachte wijzigingen voor werkgevers. Volledig elektrische auto 's en waterstofauto's zijn uitgezonderd. De werkgever mag de kosten wettelijk niet doorberekenen aan de werknemer.

Bij een gemiddelde nieuwe zakelijke leaseauto van €46.800 komt dat neer op €5.616 per jaar extra.

Woon-werkverkeer telt als privégebruik

Hier zit de crux: ook woon-werkverkeer telt voor de Belastingdienst als privégebruik. Wie met de leaseauto naar kantoor rijdt, valt er dus onder. Alleen als de auto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt en de werkgever dat kan aantonen, geldt de heffing niet. In de praktijk komt dat bijna niet voor, omdat woon-werkverkeer voor de pseudo-eindheffing privé is en er daardoor in de meeste gevallen sprake is van privégebruik.

Wat jij ervan merkt als werknemer

De heffing staat op naam van de werkgever, niet op jouw loonstrook. Maar de gevolgen zijn indirect groot. Werknemers betalen de heffing niet zelf, maar kunnen het effect wel merken bij de keuze voor een nieuwe leaseauto: het kan gevolgen hebben voor de keuzelijst, het budget en de looptijd van contracten. In Nederland telt het zakelijke leasepark ruim 873.000 personenauto's. Bijna 43 procent daarvan is volledig elektrisch. De rest rijdt nog fossiel en valt bij een nieuw contract onder de heffing.

Al een leaseauto? Dan geldt overgangsrecht

Personenauto's die al vóór 1 januari 2027 aan een werknemer ter beschikking zijn gesteld, vallen tot en met 31 december 2030 buiten de regeling. De staatssecretaris kondigde in juni aan die overgangsperiode te willen verlengen naar 1 januari 2031. Gaat de auto binnen dezelfde organisatie over naar een andere werknemer, dan hoeft dat het overgangsrecht niet te doorbreken, maar gaat de auto over naar een andere werkgever, dan kan het overgangsrecht vervallen.

Op Prinsjesdag vallen de puzzelstukjes

De heffing zelf is al aangenomen wetgeving. Maar drie vrijstellingen (voor vervangend vervoer, korte inzet en lesauto's) zijn aangekondigd maar nog niet wettelijk vastgelegd. De uitwerking wordt verwacht in het Belastingplan 2027. Concreet: voor vervangend vervoer bij onderhoud, reparatie of schadeherstel geldt een vrijstelling van maximaal veertien aaneengesloten dagen. Voor kortdurende inzet, zoals een huurauto, geldt maximaal zeven dagen per jaar. Lesauto's zijn volledig vrijgesteld. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding om dealerdemo's apart vrij te stellen, ondanks aandringen van BOVAG. .