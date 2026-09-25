Je rijdt in een benzine- of dieselauto van de zaak en je gebruikt hem ook voor woon-werkverkeer. Vanaf 1 januari 2027 betaalt je werkgever een extra heffing van 12 procent over de cataloguswaarde van die auto. Bij een auto van €50.000 is dat €6.000 extra belasting per jaar, ofwel €500 per maand, bovenop de bijtelling die jij als werknemer al betaalt. Die rekening staat niet op jouw loonstrook, maar je gaat hem waarschijnlijk toch voelen.

De werkgever betaalt, maar het raakt ook jou

De extra belasting heet officieel de pseudo-eindheffing. De maatregel komt voort uit het Belastingplan 2026 en past in de bredere fiscale koers om zakelijke mobiliteit te verduurzamen. Het Belastingplan 2027, op Prinsjesdag gepresenteerd, bevat aanpassingen en verduidelijkingen die een aantal knelpunten wegnemen. Dat blijkt onder meer uit overzichten van AAFF Accountants en PwC.

De heffing geldt voor elke auto die niet volledig emissievrij is: benzine, diesel, hybride en plug-in hybride. Bestelauto's vallen erbuiten. Woon-werkverkeer telt voor deze heffing als privégebruik. De grens van 500 kilometer privégebruik per jaar, die bij de reguliere bijtelling een rol speelt, geldt hier niet. En de werkgever mag de belasting niet doorberekenen aan de werknemer.

Woon-werkverkeer telt als privégebruik. De 500-kilometergrens die bij de bijtelling geldt, speelt hier geen rol.

Zo hoog valt de rekening uit

Auto met cataloguswaarde €35.000: €4.200 per jaar (€350 per maand)

Auto met cataloguswaarde €40.000: €4.800 per jaar (€400 per maand)

Auto met cataloguswaarde €45.000: €5.400 per jaar (€450 per maand)

Voor auto's met een verbrandingsmotor geldt een bijtellingspercentage van 22 procent, dat je als werknemer via de loonbelasting betaalt. De pseudo-eindheffing is een aparte werkgeversheffing die daar volledig bovenop komt.

Wat jij als leaserijder gaat merken

Je werkgever mag de heffing niet op jou verhalen. Maar werkgevers die per auto duizenden euro's extra kwijt zijn, gaan hun mobiliteitsbeleid aanpassen. Dat kan betekenen:

De keuzelijst wordt beperkt tot volledig elektrische modellen.

Je leasebudget gaat omlaag, of je krijgt een mobiliteitsbudget in plaats van een vaste auto.

De looptijd of categorie van nieuwe contracten wordt aangepast.

Er is nog een risico dat weinig leaserijders op hun radar hebben. Wissel je van baan en neem je je fossiele leaseauto mee, dan vervalt het overgangsrecht. Bij een nieuwe werkgever is sprake van een nieuwe terbeschikkingstelling en geldt de heffing direct. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) waarschuwde eerder dit jaar dat de maatregel werknemers daardoor financieel raakt en de arbeidsmobiliteit onnodig beperkt, zo meldde Accountancy Vanmorgen.

Als dit nu niet meer kan, dan treft deze fiscale maatregel werknemers dus direct en keihard. - Martin Huisman, voorzitter VZR (via Accountancy Vanmorgen)

Overgangsregeling en uitzonderingen

Rijd je nu in een fossiele leaseauto die vóór 1 januari 2027 aan jou ter beschikking is gesteld? Dan val je tot en met 31 december 2030 buiten de heffing, doordat het overgangsrecht is verlengd. De oorspronkelijke einddatum was 17 september 2030, maar die is verschoven zodat werkgevers niet halverwege het boekjaar hun administratie hoeven aan te passen. Er gelden daarnaast twee uitzonderingen:

Krijg je tijdelijk een fossiele vervangende auto bij onderhoud, reparatie of schade? Dan geldt de heffing niet als de vervanging maximaal veertien dagen duurt.

Tot 1 januari 2031 mag een werkgever eenmaal per jaar een fossiele auto maximaal 7 aaneengesloten dagen ter beschikking stellen zonder heffing.

De heffing geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) die via hun bv een leaseauto gebruiken. Zelfstandigen, zoals zzp'ers, vallen niet onder de regeling.

Wat je nu kunt doen

Vraag je werkgever of het leasebeleid per 2027 verandert. Hoe eerder je dat weet, hoe beter je kunt plannen.

Check de einddatum van je huidige leasecontract. Loopt het af vóór 31 december 2030? Dan val je onder de overgangsregeling.

Overweeg elektrisch bij je volgende leaseauto. Je werkgever heeft er een direct financieel belang bij: geen pseudo-eindheffing.

Ga je van baan wisselen? Houd er rekening mee dat het meenemen van je fossiele leaseauto fiscaal ongunstig kan uitpakken voor je nieuwe werkgever.

In het zakelijke leasepark rijden ruim 873.000 personenauto's. Het aandeel volledig elektrische voertuigen klimt naar bijna 43 procent. De rest rijdt nog op fossiele brandstof en valt bij een nieuw contract onder de heffing. De pseudo-eindheffing is een van de vele maatregelen in het Belastingplan 2027, dat ook gevolgen heeft voor gepensioneerden, startende zzp'ers en huishoudens die zorgkosten aftrekken.