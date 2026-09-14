Als je steeds dit in je relatie doet, raak je jezelf langzaam kwijt

Je zet je partner op één, staat altijd klaar voor de kinderen en werkt ondertussen keihard. Klinkt misschien bewonderenswaardig. Toch kan er iets misgaan als één persoon structureel onderaan je prioriteitenlijst bungelt: jijzelf. Zelfverwaarlozing is verraderlijk, omdat ze zich gemakkelijk vermomt als behulpzaamheid en inzet.

Voor jezelf kiezen klinkt al snel egoïstisch. Toch heeft het weinig te maken met buitensporig narcisme. Het gaat erom dat je jezelf belangrijk genoeg vindt om aandacht te besteden aan wat je voelt, nodig hebt en wilt.

Dat begint bij iets simpels: stilstaan bij je emoties, ze benoemen en erover praten. Ook behoeften en verlangens verdienen aandacht. Die aandacht kan vervolgens leiden tot een voornemen om iets te doen waarvan je denkt dat het goed voor je is.

Een zekere mate van zelfverwaarlozing is soms onvermijdelijk, bijvoorbeeld wanneer je jonge kinderen opvoedt of hard aan een carrière bouwt. Maar wie de verbinding met zichzelf te lang kwijtraakt, kan daarvan de gevolgen merken.

Burn-out is een mogelijk signaal. Ernstige zelfverwaarlozing kan je energie uitputten en samengaan met slecht slapen en slechte voeding. Ook verwarring kan ontstaan: wat heb je eigenlijk nodig, wat wil je en wat helpt je werkelijk?

Een ander signaal is anderen de schuld geven wanneer je jezelf volledig uitgeput voelt. Ook impulsief of overdreven reageren kan voorkomen, bijvoorbeeld wanneer je zelfverzekerd probeert over te komen terwijl je je eigenlijk onzeker voelt.

Aandacht waard

Een psycholoog vertelt aan Psychology Today over George, een 48-jarige ondernemer. Hij voelde zich niet erkend door zijn vrouw en kinderen. Gaandeweg bleek dat hij van zijn gezin verwachtte wat hij zelf naliet.

Zijn lijst was behoorlijk concreet: voeding, slaap, beweging, tijd met vrienden en zakelijke contacten die zijn werk konden ondersteunen. Toen hij daar zelf verantwoordelijkheid voor nam, merkte hij veranderingen. Zijn vrouw leek aanhankelijker en zijn tienerzonen wilden meer tijd met hem doorbrengen. De boodschap die hij daarmee uitdroeg: “Ik ben mijn eigen aandacht en die van jullie waard.”

Daar zit de kern. Hoe je met jezelf omgaat, neem je mee in je relaties. Voor jezelf kiezen betekent niet dat je voortdurend geweldig in je vel moet zitten. Het betekent erkennen wanneer je vastloopt en verantwoordelijkheid nemen voor wat je nodig hebt, desnoods door hulp te vragen.

En het betekent stoppen met voortdurend anderen pleasen in de stille hoop dat zij vervolgens voor jou zullen kiezen.