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Benzineprijs nog maar 0,2 cent verwijderd van record

Economie
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs in Nederland is nog maar 0,2 eurocent verwijderd van zijn recordniveau. Als de toenames van de laatste dagen doorzetten, zou benzine zaterdag duurder dan ooit kunnen zijn, volgt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.
Door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten is de adviesprijs voor Euro95 vrijdag met 1,4 cent omhooggegaan naar 2,728 euro per liter. Donderdag ging de prijs ook al met meer dan een cent omhoog. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedraagt 2,730 euro per liter.
Diesel werd vrijdag 0,7 cent duurder op 2,732 euro per liter. Hier ligt het record nog wat verder weg. De hoogste adviesprijs voor diesel was 2,824 euro per liter op 19 september.
UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. De adviesprijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gerekend. Elders is brandstof vaak goedkoper.
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