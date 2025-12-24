Beschikbare inkomen van huishoudens steeg in derde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens hadden in het derde kwartaal van dit jaar in doorsnee 3,5 procent meer inkomsten in vergelijking met dezelfde periode een jaar terug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit vooral door een stijging van de cao-lonen van werknemers en hogere sociale uitkeringen.

"Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2024. De totale beloning van werknemers groeide met 6,6 procent", meldt het statistiekbureau. De cao-lonen waren vorig kwartaal 4,6 procent hoger. Huishoudens moesten volgens het CBS afgelopen kwartaal ook ruim 5 procent meer belastingen en sociale premies betalen.

Ook meldt het CBS dat de hypotheekschuld is toegenomen. In het derde kwartaal ging het om een groei van 12,7 miljard euro tot 924,2 miljard euro. "De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het derde kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht", aldus het statistiekbureau.