Begin 2024 maakte Martijn Krabbé bekend dat hij longkanker heeft in een vergevorderd stadium, met uitzaaiingen naar zijn hersenen. „Ik heb l ongkanker op rechts met een uitzaaiing in de hersenhelft op links. In het laatste stadium en zonder kans op genezing”, zei hij eerder onomwonden. Die radicale eerlijkheid typeert de manier waarop hij het afgelopen jaar in het openbaar ziek is geweest.

Deborah is zijn grote lichtpunt. "Sinds we samen zijn, ben ik gelukkig."

Dat liefdesgeluk brengt ook ongerustheid met zich mee. Wanneer Humberto vraagt of Martijn angsten heeft, is het antwoord onomwonden. "Ja, ik ben doodsbang." Volgens Martijn heeft dat alles te maken met zijn vrouw en kinderen. "Ik zou ze het liefst gelukkig achterlaten, maar dat wordt wel heel moeilijk, denk ik." Deborah haakt daarop in: "Dat is niet te doen, nee."

Ondertussen gaat zijn professionele leven door, alsof hij weigert zich tot patiënt te laten reduceren. Hij sleepte een Televizier-Ring voor presentator binnen, kreeg een Media Oeuvre Award en verlengde zijn contract bij RTL , terwijl hij tussendoor in het ziekenhuis lag voor immunotherapie. De behandelingen slaan aan en remmen de ziekte, maar veranderen niets aan de prognose.

Juist die spanning – tussen medische realiteit en dagelijkse levenslust – maakt zijn nieuwe tv-interview zo beladen. Tan noemt het gesprek „ontroerend, kwetsbaar, verdrietig maar ook inspirerend”, omdat Krabbé en zijn vrouw Deborah vooral willen laten zien hoe je ondanks alles verder kunt. Niet met grote woorden, maar met kleine, praktische keuzes: momenten koesteren, werk zorgvuldig doseren, de kring om je heen klein en hecht houden.