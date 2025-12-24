Economie groeit iets sterker dan gedacht in derde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe raming, die iets hoger ligt dan de voorlopige schatting. Bij de eerste berekening die op 30 oktober werd gemeld, kwam de groei uit op 0,4 procent.

De groei van de economie ligt 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste berekening. Volgens het statistiekbureau komt dit vooral door een opwaartse bijstelling van de export. "Het beeld is niet veranderd. De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2025 is vooral toe te schrijven aan de export en de overheidsconsumptie", meldt het CBS.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 1,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat 1,6 procent. Ook deze bijstelling is vooral toe te schrijven aan de export. De export, consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie droegen het meest bij aan deze groei.