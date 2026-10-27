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Besi stijgt op beurs na uitbreiding belang door Applied Materials

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Besi behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse Applied Materials breidt zijn belang in de Nederlandse chiptoeleverancier uit tot ongeveer 20 procent. De grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten heeft sinds vorig jaar al een belang van 9 procent in Besi en wil de samenwerking tussen de twee bedrijven versterken. Een volledige overname is volgens het bedrijf niet aan de orde. Het aandeel Besi werd bijna 9 procent hoger gezet.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt licht lager op 1132,41 punten. Maandag sloot de AEX nog nipt hoger dankzij koerswinsten van banken en chipbedrijven. De MidKap won 0,1 procent tot 1084,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen zakte 1 procent. De Britse bank HSBC zakte 6,5 procent na tegenvallende resultaten.
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