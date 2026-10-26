Je ligt in bed op je linkerzij en hoort je hart bonzen in het kussen. Of je rikketik slaat na je derde kop koffie op hol. Meestal kan dat geen kwaad, maar er zijn een paar klachten waar je goed op moet letten. Merk je die op, dan bel je beter meteen de huisarts.

Cardioloog Janneke Wittekoek legt in een video van Margriet uit wanneer je je waarschijnlijk geen zorgen hoeft te maken. Bij hartkloppingen voel je je hart snel, onregelmatig of hard kloppen in je borst, keel of nek, omschrijft de Hartstichting.

Met een van deze klachten erbij bel je direct de huisarts

Thuisarts.nl, de voorlichtingssite van de huisartsen, noemt zes klachten. Heb je hartkloppingen en daarnaast een van deze klachten, bel dan direct je huisarts of de huisartsenpost:

een drukkend gevoel of pijn op de borst die na een paar minuten niet overgaat;

verwardheid, moeite met praten, slechter zien of een scheve mond;

onrust, misselijkheid, zweten of een bleek gezicht;

moeite met ademen;

het gevoel dat je flauwvalt;

een hartslag die anders is dan normaal en niet rustiger wordt als je stilzit.

Margriet zet de signalen uit de video van Wittekoek op een rij. Duizeligheid of het gevoel flauw te vallen kan wijzen op een hartritmestoornis of een probleem met de doorbloeding. Voel je je opeens ziek zonder duidelijke verklaring, dan is verder onderzoek verstandig. Bij vrouwen zien hartklachten er vaak anders uit; Wittekoek legde op WEL eerder uit waarom vrouwen een hartaanval vaak missen

Na koffie of een spannende film zakt het vanzelf

Sterke koffie, energiedrank en zelfs groene thee kunnen je hart sneller laten kloppen. Stress en een spannende film doen hetzelfde. Meestal is dat een normale reactie van je lichaam en verdwijnen de klachten vanzelf, schrijft Margriet.

De Hartstichting noemt meer onschuldige oorzaken: sporten, een zware maaltijd, roken, alcohol, drugs en hormonen rond de overgang. Stoppen de hartkloppingen binnen een paar minuten en heb je verder geen klachten, dan hoef je je volgens de stichting geen zorgen te maken.

Bij sporten kan je hart oplopen tot zo’n 160 slagen per minuut. Daarna zakt het weer.

Voel je je hart in bed? Dat hoort erbij

Liggend, vooral op je linkerzij, merk je je hartslag eerder op. Thuisarts.nl en de Hartstichting noemen dat normaal. In rust is er minder afleiding, legt de Hartstichting uit.

“Je hart klopt normaal tussen de 60 en 90 keer per minuut, als je rustig zit,” schrijft Thuisarts.nl. Wat dat voor jou betekent, hangt ook af van je leeftijd en conditie. WEL zette eerder op een rij hoeveel rusthartslag normaal is voor jouw leeftijd

Slaat je hart een slag over? Dan kwam er een te vroeg

Een hartoverslag, in vaktaal een extrasystole, is een slag die te vroeg komt. De volgende slag komt daardoor iets later. In die pauze loopt je hart extra vol, waardoor de slag erna voelt als een flinke bonk, legt de Hartstichting uit.

Overslagen zijn volgens de stichting meestal onschuldig en komen veel voor. Sommige mensen voelen ze niet, anderen schrikken er elke keer van.

“Je hart klopt normaal tussen de 60 en 90 keer per minuut, als je rustig zit.”

Komt het vaak terug zonder reden? Laat je hartritme checken

Heb je regelmatig hartkloppingen zonder duidelijke oorzaak, vraag je huisarts dan om je hartritme te controleren, adviseert de Hartstichting. Dat geldt ook als ze in de overgang vaak terugkomen of je hinderen.

Er kan een lichamelijke oorzaak achter zitten, zoals een te snel werkende schildklier, bloedarmoede, koorts, hoge bloeddruk of diabetes, schrijft Thuisarts.nl. Ook medicijnen kunnen het als bijwerking hebben, zoals prednison, middelen tegen ADHD en sommige astmamedicijnen.

De huisarts meet je bloeddruk en hartslag, laat bloed prikken en maakt soms een hartfilmpje (ECG). Een losse overslag valt op dat filmpje vaak niet op. Dan krijg je een holter mee, een kastje dat 24 tot 48 uur je hartritme vastlegt, of een meter die een paar weken thuis meeloopt. Een arts kan ook met een echo van het hart kijken of de hartspier gezond is en of de doorbloeding goed werkt, schrijft Margriet.

Houd bij wanneer je hart op hol slaat

Schrijf het op. Noteer wanneer de hartkloppingen beginnen en wat je op dat moment deed. De Hartstichting heeft daar een gratis dagboekje voor.

Noteer wanneer de hartkloppingen beginnen en wat je op dat moment deed. De Hartstichting heeft daar een gratis dagboekje voor. Drink minder koffie, thee, cola en energiedrank en kijk of de klachten afnemen.

Laat alcohol staan en stop met roken.

Heb je vaak last, probeer dan te ontspannen met wandelen, yoga of meditatie.

Neem je aantekeningen mee naar de huisarts. Met een lijstje van momenten en situaties vindt de huisarts sneller de oorzaak.

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