Je ligt in bed op je linkerzij en hoort je hart bonzen in het kussen.
Of je rikketik slaat na je derde kop koffie
op hol. Meestal kan dat geen kwaad,
maar er zijn een paar klachten waar je goed op moet letten. Merk je die op, dan bel je beter meteen de huisarts.
Cardioloog Janneke Wittekoek legt in een video van Margriet
uit wanneer je je waarschijnlijk geen zorgen hoeft te maken. Bij
hartkloppingen voel je je hart snel, onregelmatig of hard kloppen in je
borst, keel of nek, omschrijft de Hartstichting.
Met
een van deze klachten erbij bel je direct de huisarts
Thuisarts.nl, de voorlichtingssite van de huisartsen, noemt zes
klachten. Heb je hartkloppingen en daarnaast een van deze klachten, bel
dan direct je huisarts of de huisartsenpost:
- een drukkend gevoel of pijn op de borst die na een paar minuten niet
overgaat;
- verwardheid, moeite met praten, slechter zien of een scheve
mond;
- onrust, misselijkheid, zweten of een bleek gezicht;
- moeite met ademen;
- het gevoel dat je flauwvalt;
- een hartslag die anders is dan normaal en niet rustiger wordt als je
stilzit.
Margriet zet de signalen uit de video van Wittekoek op een rij.
Duizeligheid of het gevoel flauw te vallen kan wijzen op een
hartritmestoornis of een probleem met de doorbloeding. Voel je je opeens
ziek zonder duidelijke verklaring, dan is verder onderzoek verstandig.
Bij vrouwen zien hartklachten er vaak anders uit; Wittekoek legde op WEL
eerder uit waarom
vrouwen een hartaanval vaak missen
.
Na koffie of
een spannende film zakt het vanzelf
Sterke koffie, energiedrank en zelfs groene thee kunnen je hart
sneller laten kloppen. Stress
en een spannende film doen hetzelfde.
Meestal is dat een normale reactie van je lichaam en verdwijnen de
klachten vanzelf, schrijft Margriet.
De Hartstichting noemt meer onschuldige oorzaken: sporten, een zware
maaltijd, roken, alcohol, drugs en hormonen rond de overgang. Stoppen de
hartkloppingen binnen een paar minuten en heb je verder geen klachten,
dan hoef je je volgens de stichting geen zorgen te maken.
Bij sporten kan je hart oplopen tot zo’n 160 slagen per minuut.
Daarna zakt het weer.
Voel je je hart in bed?
Dat hoort erbij
Liggend, vooral op je linkerzij, merk je je hartslag eerder op.
Thuisarts.nl en de Hartstichting noemen dat normaal. In rust is er
minder afleiding, legt de Hartstichting uit.
“Je hart klopt normaal tussen de 60 en 90 keer per minuut, als je
rustig zit,” schrijft Thuisarts.nl. Wat dat voor jou betekent, hangt ook
af van je leeftijd en conditie. WEL zette eerder op een rij hoeveel
rusthartslag normaal is voor jouw leeftijd
.
Slaat je
hart een slag over? Dan kwam er een te vroeg
Een hartoverslag, in vaktaal een extrasystole, is een slag die te
vroeg komt. De volgende slag komt daardoor iets later. In die pauze
loopt je hart extra vol, waardoor de slag erna voelt als een flinke
bonk, legt de Hartstichting uit.
Overslagen zijn volgens de stichting meestal onschuldig en komen veel
voor. Sommige mensen voelen ze niet, anderen schrikken er elke keer
van.
“Je hart klopt normaal tussen de 60 en 90 keer per minuut, als je rustig zit.”
Komt
het vaak terug zonder reden? Laat je hartritme checken
Heb je regelmatig hartkloppingen zonder duidelijke oorzaak, vraag je
huisarts dan om je hartritme te controleren, adviseert de Hartstichting.
Dat geldt ook als ze in de overgang vaak terugkomen of je hinderen.
Er kan een lichamelijke oorzaak achter zitten, zoals een te snel
werkende schildklier, bloedarmoede, koorts, hoge bloeddruk of diabetes,
schrijft Thuisarts.nl. Ook medicijnen kunnen het als bijwerking hebben,
zoals prednison, middelen tegen ADHD en sommige astmamedicijnen.
De huisarts meet je bloeddruk en hartslag, laat bloed prikken en
maakt soms een hartfilmpje (ECG). Een losse overslag valt op dat filmpje
vaak niet op. Dan krijg je een holter mee, een kastje dat 24 tot 48 uur
je hartritme vastlegt, of een meter die een paar weken thuis meeloopt.
Een arts kan ook met een echo van het hart kijken of de hartspier gezond
is en of de doorbloeding goed werkt, schrijft Margriet.
Houd bij wanneer je hart
op hol slaat
- Schrijf het op. Noteer wanneer de hartkloppingen
beginnen en wat je op dat moment deed. De Hartstichting heeft daar een
gratis dagboekje voor.
- Drink minder koffie, thee, cola en energiedrank en kijk of de
klachten afnemen.
- Laat alcohol staan en stop met roken.
- Heb je vaak last, probeer dan te ontspannen met wandelen, yoga of
meditatie.
- Neem je aantekeningen mee naar de huisarts. Met een
lijstje van momenten en situaties vindt de huisarts sneller de
oorzaak.
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