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Vogelgriep vastgesteld in Lutjegast, 45.000 dieren gedood

Samenleving
door anp
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LUTJEGAST (ANP) - Bij een legpluimveebedrijf in het Groningse Lutjegast is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen, worden de ongeveer 45.000 dieren van het bedrijf geruimd, laat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur weten. Het is volgens het ministerie de eerste uitbraak van vogelgriep sinds juli van dit jaar.
Brancheorganisatie AVINED waarschuwde begin van de maand al dat met het aanbreken van de herfst het risico op vogelgriep weer toe zou nemen. "Het is daarom belangrijk om extra alert te zijn op verschijnselen die kunnen wijzen op vogelgriep en de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven", luidde het advies van AVINED aan pluimveehouders.
In een zone van 10 kilometer rondom het bedrijf in Lutjegast geldt per direct een vervoersverbod. In het gebied mogen geen vogels en broed- of consumptie-eieren worden vervoerd. Datzelfde geldt voor mest van vogels en gebruikt strooisel. In de zone bevinden zich 21 andere pluimveebedrijven.
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