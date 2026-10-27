Hoeveel oude telefoons liggen er bij jou nog in een la? Een
Android-toestel dat te traag werd om mee te bellen, kan in de auto nog
elke rit filmen. Je hebt er een gratis app, een houder en een autolader
voor nodig, schrijft
Panorama
.
Hoe maak je van
een oude telefoon een dashcam?
De app heet Droid Dashcam en staat gratis in de Google Play Store,
met advertenties en betaalde extra’s. Voor een iPhone werkt deze app
niet.
- De app filmt continu en wist de oudste beelden zodra het geheugen
vol is.
- Je kunt instellen dat de opname begint zodra je de telefoon aan de
lader hangt of hij verbinding maakt met de Bluetooth van je auto.
- Datum, tijd, locatie en snelheid komen desgewenst over de beelden te
staan.
- Bij een schok zet de app de opname vast, zodat de lus hem niet
overschrijft. Dat kan ook met de hand.
Kies Full HD (1080p) in plaats van 4K, dan loopt je geheugen minder
snel vol. Een oud toestel filmt in het donker wel minder scherp dan een
moderne dashcam.
Waar hang je de telefoon op?
Panorama raadt een plek hoog achter de voorruit aan, bij de
binnenspiegel. Let erop dat de houder je zicht en de airbags
vrijlaat.
Zet de opname aan voor je wegrijdt. Een telefoon die als camera
dient, blijft volgens artikel
61a van het Reglement verkeersregels
een mobiel elektronisch
apparaat. Dat mag je tijdens het rijden niet vasthouden. De boete is dit
jaar €440, plus €9 administratiekosten. Het CJIB deelde in 2025 al 248.020
boetes uit voor een telefoon in de hand
, in de auto of op de
fiets.
Mag je de beelden online
zetten?
Dat ligt gevoeliger. Herkenbare gezichten en kentekens zijn
persoonsgegevens. Voor beelden die je alleen voor jezelf maakt, geldt de
privacywet niet, zegt de Autoriteit
Persoonsgegevens
. Deel je ze breder, op een openbare Facebookpagina
bijvoorbeeld, dan heb je meestal toestemming nodig van de mensen in
beeld.
De ANWB is stelliger over dashcams:
“Het zonder toestemming van de gefilmde personen publiceren van deze opnames is niet toegestaan.”
Wil je die bumperklever toch laten zien, maak gezichten en kentekens
dan eerst onherkenbaar.
Heeft je verzekeraar
iets aan de beelden?
Na een aanrijding kunnen ze helpen om vast te stellen wie schuld
heeft. Meld je verzekeraar daarom dat je beelden hebt, adviseert de
ANWB. Lever ze onbewerkt en compleet aan; een geknipt filmpje is minder
bruikbaar. Of beelden als bewijs meetellen, beslist uiteindelijk de
rechter. Die wil meestal meer zien dan alleen een filmpje.
Mag de dashcam mee op
vakantie?
Niet overal. In Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en
Zwitserland is een dashcam volgens de ANWB verboden of sterk af te
raden. Haal de telefoon daar uit de houder of zet de app uit. Rijd je
door Frankrijk naar het zuiden, kijk dan ook naar de
Franse winterbandenplicht vanaf 1 november
.
Loop dit na voor je eerste
rit
- Zet de telefoon terug naar de fabrieksinstellingen. Een oud toestel
krijgt vaak geen beveiligingsupdates meer, dus log niet in bij je bank
of e-mail.
- Check de accu. Is hij opgezwollen of beschadigd, gebruik de telefoon
dan niet meer.
- Zet het scherm uit tijdens het filmen als de app dat toelaat. Dat
scheelt stroom en warmte.
- Haal het toestel uit de houder als je in de volle zon parkeert.
Achter de voorruit wordt het snel heet.
- Zet beelden van een incident apart voordat de lus ze overschrijft.
Wis de rest zodra je ze niet meer nodig hebt.
Meer weten?