Hoeveel oude telefoons liggen er bij jou nog in een la? Een Android-toestel dat te traag werd om mee te bellen, kan in de auto nog elke rit filmen. Je hebt er een gratis app, een houder en een autolader voor nodig, schrijft Panorama

Hoe maak je van een oude telefoon een dashcam?

De app heet Droid Dashcam en staat gratis in de Google Play Store, met advertenties en betaalde extra’s. Voor een iPhone werkt deze app niet.

De app filmt continu en wist de oudste beelden zodra het geheugen vol is.

Je kunt instellen dat de opname begint zodra je de telefoon aan de lader hangt of hij verbinding maakt met de Bluetooth van je auto.

Datum, tijd, locatie en snelheid komen desgewenst over de beelden te staan.

Bij een schok zet de app de opname vast, zodat de lus hem niet overschrijft. Dat kan ook met de hand.

Kies Full HD (1080p) in plaats van 4K, dan loopt je geheugen minder snel vol. Een oud toestel filmt in het donker wel minder scherp dan een moderne dashcam.

Waar hang je de telefoon op?

Panorama raadt een plek hoog achter de voorruit aan, bij de binnenspiegel. Let erop dat de houder je zicht en de airbags vrijlaat.

Mag je de beelden online zetten?

Dat ligt gevoeliger. Herkenbare gezichten en kentekens zijn persoonsgegevens. Voor beelden die je alleen voor jezelf maakt, geldt de privacywet niet, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens . Deel je ze breder, op een openbare Facebookpagina bijvoorbeeld, dan heb je meestal toestemming nodig van de mensen in beeld.

De ANWB is stelliger over dashcams:

“Het zonder toestemming van de gefilmde personen publiceren van deze opnames is niet toegestaan.”

Wil je die bumperklever toch laten zien, maak gezichten en kentekens dan eerst onherkenbaar.

Heeft je verzekeraar iets aan de beelden?

Na een aanrijding kunnen ze helpen om vast te stellen wie schuld heeft. Meld je verzekeraar daarom dat je beelden hebt, adviseert de ANWB. Lever ze onbewerkt en compleet aan; een geknipt filmpje is minder bruikbaar. Of beelden als bewijs meetellen, beslist uiteindelijk de rechter. Die wil meestal meer zien dan alleen een filmpje.

Mag de dashcam mee op vakantie?

Niet overal. In Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland is een dashcam volgens de ANWB verboden of sterk af te raden. Haal de telefoon daar uit de houder of zet de app uit. Rijd je door Frankrijk naar het zuiden, kijk dan ook naar de Franse winterbandenplicht vanaf 1 november

Loop dit na voor je eerste rit

Zet de telefoon terug naar de fabrieksinstellingen. Een oud toestel krijgt vaak geen beveiligingsupdates meer, dus log niet in bij je bank of e-mail.

Check de accu. Is hij opgezwollen of beschadigd, gebruik de telefoon dan niet meer.

Zet het scherm uit tijdens het filmen als de app dat toelaat. Dat scheelt stroom en warmte.

Haal het toestel uit de houder als je in de volle zon parkeert. Achter de voorruit wordt het snel heet.

Zet beelden van een incident apart voordat de lus ze overschrijft. Wis de rest zodra je ze niet meer nodig hebt.

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