ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bondgenoten willen troepenmacht in Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 21:51
anp151225211 1
BERLIJN (ANP) - Europese leiders willen Oekraïne na het einde van de oorlog tegen Rusland beschermen met een troepenmacht die ook in het land zelf kan opereren. De "multinationale troepenmacht" is een van de "robuuste" veiligheidsgaranties die Oekraïne zou krijgen, stellen premier Dick Schoof en zijn belangrijkste Europese collega's na overleg in Berlijn.
Het Oekraïense leger, dat steeds de eerste verdedigingslinie heet, mag ook in vredestijd 800.000 man groot blijven, als het aan de Europese leiders ligt. Die limiet wordt zelfs in oorlogstijd amper gehaald en is dus ruim genoeg, zeggen deskundigen. De Verenigde Staten zouden de leiding krijgen over een "mechanisme" dat erop moet toezien dat een toekomstig staakt-het-vuren niet wordt geschonden.
De zogenoemde Coalitie van Bereidwilligen gaat Oekraïne beschermen met een trainingsmissie, de verdediging van het luchtruim en op zee, maar ook met troepen "binnen Oekraïne". Dat laatste is voor Rusland tot dusver onbespreekbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

Schermafbeelding 2025-12-15 om 06.57.12

Amerikaanse regisseur Rob Reiner en vrouw vermoord gevonden in hun huis

Loading