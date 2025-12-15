Bondgenoten willen troepenmacht in Oekraïne

BERLIJN (ANP) - Europese leiders willen Oekraïne na het einde van de oorlog tegen Rusland beschermen met een troepenmacht die ook in het land zelf kan opereren. De "multinationale troepenmacht" is een van de "robuuste" veiligheidsgaranties die Oekraïne zou krijgen, stellen premier Dick Schoof en zijn belangrijkste Europese collega's na overleg in Berlijn.

Het Oekraïense leger, dat steeds de eerste verdedigingslinie heet, mag ook in vredestijd 800.000 man groot blijven, als het aan de Europese leiders ligt. Die limiet wordt zelfs in oorlogstijd amper gehaald en is dus ruim genoeg, zeggen deskundigen. De Verenigde Staten zouden de leiding krijgen over een "mechanisme" dat erop moet toezien dat een toekomstig staakt-het-vuren niet wordt geschonden.

De zogenoemde Coalitie van Bereidwilligen gaat Oekraïne beschermen met een trainingsmissie, de verdediging van het luchtruim en op zee, maar ook met troepen "binnen Oekraïne". Dat laatste is voor Rusland tot dusver onbespreekbaar.