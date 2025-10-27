Italië mag Nord Stream-verdachte overleveren aan Duitsland

ROME (ANP/DPA) - Italië mag een Oekraïense verdachte van de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen overleveren aan Duitsland. Een Italiaanse rechtbank heeft dat bepaald, nadat het hooggerechtshof een streep had gezet door een eerdere goedkeuring.

Een rechtbank keurde de overlevering in september al goed, maar de advocaten van Oekraïner Serhii K. gingen in beroep. Zij zeiden dat er fouten waren gemaakt in het arrestatiebevel. Het hof gaf de verdediging in oktober gelijk en stuurde de zaak terug voor een nieuwe beoordeling.

K. is van plan om opnieuw in beroep te gaan, aldus zijn advocaat. Die stelt dat er fouten zijn gemaakt in de procedure en dat het hoger beroep binnen ongeveer een maand zal plaatsvinden. Ook meldt hij dat zijn cliënt in afwachting van het hoger beroep in Italië blijft.

Europees arrestatiebevel

K. werd in augustus opgepakt tijdens een familievakantie in Italië. Er gold een Europees arrestatiebevel tegen hem. De man ontkent betrokken te zijn geweest bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022. Deze leidingen in de Baltische Zee werden gebruikt om gas van Rusland naar Duitsland te vervoeren.

Polen heeft dit jaar ook een Oekraïense man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de sabotage van Nord Stream. Een rechtbank besloot anderhalve week geleden geen toestemming te geven voor de overlevering en liet de verdachte vrij. De rechter oordeelde dat Duitsland niet bevoegd is om de verdachte te berechten.